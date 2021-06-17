Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı.

Gül'e organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddiaları da soruldu. Abdulhamit Gül "lekelenmeme hakkı"na değindi.

"Türkiye eski Türkiye değil, itibar suikastı, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez" dedi.

"Kimse savcılara telkinde bulunamaz"

Adalet Bakanı Gül iddialara ilişkin yargı yolunu gösterdi.

"Kimse savcılara 'dava aç, açma' diye telkinde bulunamaz. Kim hangi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi de suçla mücadeledeki ciddi iddiaları değerlendirmektir." dedi.