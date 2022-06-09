Genellikle sıcak iklimlerde rastlanan ve zehirli bir tür olan Pusula Denizanası, küresel ısınmanın da etkisiyle, Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı.

Marmara'da en son 2008 yılında görülen 'Pusula Denizanası' Büyükçekmece ve Yalova kıyılarında yeniden ortaya çıktı.

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir.

Pusula denizanası, kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için salgıları bulunuyor. Bu salgıya temas edildiğinde, içindeki kapsüllerin patlamasıyla deride lezyonlara yol açtığı, kızarıklık, kaşıntı ve yanmaya yol açtığı bilinmektedir. Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir.

Genellikle sıcak iklimlerde görülen denizanasının tehlikesi, kollarındaki salgı. Kollarında kendisini savunmak ve balıkları paralize etmek için bir salgı bulunan denizanasına temas edildiğinde, deride lezyonlara sebep olabiliyor.

Daha önce İstanbul sahillerinde de gözlemlenen denizanası türü Yalova sahillerinde de belirdi. Yalova’da gerçekleştirilen çevre etkinliği çerçevesinde dalış gerçekleştiren dalgıçlar Yürüyen Köşk sahilinde tespit ettikleri pusula denizanasını inceledi.

“Temas halinde ağrı ve acı hissedebilirsiniz”

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy, su sıcaklığının artmasına bağlı olarak denizanası popülasyonunda artış yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti;

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak normalde Batı, Orta Akdeniz ve Adriyatik’te yaygın olarak görülen tür ülkemiz kıyı sularında da görülmeye başladı. Denizanası popülasyonun aşırı çoğalması birçok nedenden dolayı insanlarda endişe kaynağı olabilmektedir. Yalova sahilinde de rastlanan pusula denizanası genellikle sarımsı, beyaz ve kahverengi renk tonlarına sahiptir. Genellikle su sıcaklığının artmasıyla ilkbahar aylarından itibaren görünmeye başlanabilir. Zehirli bir türdür. Temas etmekten lütfen kaçınınız. Temas halinde ağrı ve acı hissedebilirsiniz.

"Dokunaçları çıkarmak için lütfen çıplak elle temas yapmayınız"

Denizanasına temas halinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren, Prof. Dr. Derya Güroy ise şunları kaydetti;

Temas eden bireyin öncelikle sakin olarak denizden çıkması gerekiyor. Tatlı su uygulamamalı basınçlı bandaj veya alkol kullanmamalısınız. Temas edilen bölgeye deniz suyu ile dikkatlice yıkamalıyız. Varsa deriye yapışan parça ve dokunaçlardan gelecek fazla zehirlenmeyi önleyebilmek için kabartma tozu ve deniz suyu karışımını 5 dakika süreyle bölgeye uygulamanız tavsiye edilebilir. Dokunaçları çıkarmak için lütfen çıplak elle temas yapmayınız. Buz uygulaması yapabilirsiniz. Alerjik reaksiyon oluşumuna karşı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilmektedir. Bu nedenlerle denize girerken dikkatli olunmalı.

Pusula Denizanası

Pusula denizanası, Kuzey Denizi ve Akdeniz de dahil olmak üzere kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun ılıman bölgelerinde kıyı sularında yaşayan yaygın bir zehirli denizanası türü olarak biliniyor.

Çanı üzerinde uzun V şeklinde belirgin 16 adet kahverengi işarete sahip denizanası, çeşitli deniz omurgasızları ve planktonlarla beslenirken, çok az deniz canlısı tarafından avlanıyor.

Yetişkin bir Pusula Denizanası'nın çanı yaklaşık 15-25 santimetre civarına ulaşabiliyor. Uzun ve kıvrımlı olmak üzere üçerli ve sekizli gruplar halinde olmak üzere 24 dokunacı bulunan denizanası bu kolları 1,5 metreye kadar uzayabiliyor.

Sığ sularda çoğunlukla su yüzeyine yakın bölgede yaşayan Pusula Denizanası, suda aşağı yukarı hareket ederek yol alırken, nadiren yüzeyden 30 santimetreden daha derinde bulunabiliyor.

Denizanası sayısının aşırı artması bölgedeki balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Bunun nedeni denizanasının balık yumurtaları ve larvaları ile beslenmesi olarak gösterilmektedir.