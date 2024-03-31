Manisa Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Manisa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.

Manisa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Manisa ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Manisa Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Manisa seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/manisa/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Manisa seçim sonuçları ve Manisa’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Manisa seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Manisa için 19 aday yarıştı

Manisa'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullandı.

Manisa büyükşehir belediye başkanlığı için 19 siyasi partinin adayı mücadele etti.

Manisa Belediye Başkan Adayları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

İyi Parti Gürhan Özcan

Memleket Partisi Gülnur Efe

Demokratik Sol Parti Turgay Akbaba

Yeniden Refah Partisi Hatice Nur Germir

Türkiye Komünist Partisi Baran Etik

Zafer Partisi Gökhan Parlak

Türkiye Komünist Hareketi Çayan Demir

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Baş

Gelecek Partisi Selçuk Özdağ

Yeni Türkiye Partisi Saki Yağarcık

Cumhuriyet Halk Partisi Ferdi Zeyrek

Emek Partisi İbrahim Dağdelen

Hür Dava Partisi Yahya Samihsan

Hak ve Özgürlükler Partisi Abdurrahim Aydın

Adalet Birlik Partisi Bahtiyar Aksoy

Demokrat Parti Ahmet Gökmen

Millet Partisi Kazım Topal

Milliyetçi Hareket Partisi Cengiz Ergün

Vatan Partisi Mustafa Daban

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Manisa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Manisa yerel seçim sonuçlarında 873 bin 21 geçerli oy sayıldı. Bu oyların yüzde 52,77’sini Cumhur İttifakının adayı Cengiz Ergün aldı, yüzde 38,5’ini de Millet İttifakının adayı Orkun Şıktaşlı almıştı.

Manisa’da 9 ilçeyi AK Parti kazandı. MHP 4, CHP 4 ilçe kazandı. AK Parti’nin Manisa’da en fazla oy aldığı ilçe yüzde 60,54 oy oranıyla Gördes olmuştu. CHP, yüzde 55,97 oy oranıyla en fazla oyu Saruhanlı ilçesinde buldu. MHP ise Kula ilçesinde yüzde 65,82 oy oranına ulaşmıştı.

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

Ahmetli seçim sonuçları

Akhisar seçim sonuçları

Alaşehir seçim sonuçları

Demirci seçim sonuçları

Gölmarmara seçim sonuçları

Gördes seçim sonuçları

Kırkağaç seçim sonuçları

Köprübaşı seçim sonuçları

Kula seçim sonuçları

Salihli seçim sonuçları

Sarıgöl seçim sonuçları

Saruhanlı seçim sonuçları

Selendi seçim sonuçları

Soma seçim sonuçları

Şehzadeler seçim sonuçları

Turgutlu seçim sonuçları

Yunusemre seçim sonuçları