Bursa Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Bursa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Bursa ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Bursa Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Bursa seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/bursa/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Bursa seçim sonuçları ve Bursa’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Bursa seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Bursa için 27 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. Bursa büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si siyasi parti 5'i bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.

Bursa Belediye Başkan Adayları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

AK Parti: Alinur Aktaş

İyi Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Memleket Partisi: Ruşen Sever

Demokratik Sol Parti: Maymut Bayram

Yeniden Refah Partisi: Sedat Yalçın

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: İhsan Seylan

Türkiye Komünist Partisi: Ayhan Keser

Anadolu Birliği Partisi: Atilla Subaşı

Zafer Partisi: Bayram Kazancı

Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Emin Türkmen

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Aydın

Yeni Türkiye Partisi: Sedat Muğurtay

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Bozbey

Emek Partisi: Selma Gürkan

Hak ve Özgürlükler Partisi: İlhan Çetin

Ocak Partisi: Serkan Kalkan

Demokrat Parti: Nazif Kara

Millet Partisi: Abdurrahman Önder

Aydınlık Demokrasi Partisi: Zafer Sicimoğlu

Demokrasi ve Atılım Partisi: Zeki Kahraman

Saadet Partisi: İkram Akkaya

Vatan Partisi: Mustafa Enver Yılmaz

Bursa’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Metin Yıldırım, Nasır Yıldız, Erol Çevik, Cem Yıldız, Osman Tohumcu listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Bursa için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 27 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Bursa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Bursa yerel seçim sonuçlarında 1 milyon 810 bin 384 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 898 bin 292’sini (%49,62) AK Parti Adayı Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı), 851 bin 360’ını (%47,03) CHP Adayı Mustafa Bozbey(Millet İttifakı) almıştı.

AK Parti seçimde 13 ilçede ipi göğüslemişti. Bursa seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 63,63 ile Büyükorhan ilçesinde ulaşan AK Parti, İnegöl’de yüzde 63,57, Gürsu’da yüzde 62,74, Harmancık’ta yüzde 55,75, İznik’te yüzde 50,78, Karacabey’de yüzde 40,23, Keles’te yüzde 59,97, Kestel’de yüzde 54,20, Mustafakemalpaşa’da yüzde 48,36, Orhaneli’nde yüzde 52,82, Orhangazi’de yüzde 39,67, Osmangazi’de yüzde 50,56, Yıldırım’da yüzde 56,33 oy almıştı.

Üç belediyeyi kazanan CHP ise Bursa’da en yüksek oyu yüzde 62,09’la Nilüfer’de almıştı. Parti, Mudanya'da yüzde 53,45, Gemlik’te ise yüzde 47,25 oranında oy almıştı. Bir belediyede ipi göğüsleyen MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 47,96 ile Yenişehir’de ulaşmıştı.

2023 Bursa Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Bursa sonuçlarına göre; AK Parti, 17 ilçenin 15'inde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 60,45 ile Büyükorhan, yüzde 51,99 ile Keles, yüzde 50,48 ile İnegöl olarak sıralanmıştı.

CHP ise Mudanya ve Nilüfer ilçelerinde sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Mudanya'da 38,66, Nilüfer'de yüzde 36,89 oy oranına ulaşmıştı.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Bursa Milletvekili Sayıları

Bursa’da Cumhur İttifakı (AK Parti+MHP+BBP+Yeniden Refah) yüzde 51,78, Millet İttifakı (CHP+İyi Parti) yüzde 36,58, Emek ve Özgürlük İttifakı (Yeşil Sol Parti+TİP) yüzde 4,98, Ata İttifakı (Zafer Partisi+AP) yüzde 4,02 oy aldı.

Böylece bu bölgede AK Parti 10, CHP 6, MHP 2, İyi Parti 2 milletvekili çıkardı.

Emek ve Özgürlük, Ata ile Sosyalist Güç Birliği ittifakları Bursa’da milletvekili çıkaramamıştı.

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

Büyükorhan seçim sonuçları

Gemlik seçim sonuçları

Gürsu seçim sonuçları

Harmancık seçim sonuçları

İnegöl seçim sonuçları

İznik seçim sonuçları

Karacabey seçim sonuçları

Keles seçim sonuçları

Kestel seçim sonuçları

Mudanya seçim sonuçları

Mustafakemalpaşa seçim sonuçları

Nilüfer seçim sonuçları

Orhaneli seçim sonuçları

Orhangazi seçim sonuçları

Osmangazi seçim sonuçları

Yenişehir seçim sonuçları

Yıldırım seçim sonuçları