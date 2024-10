Malatya’daki depremde yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu Kilis’te yaptığı basın açıklamasında, “Malatya’da dün yaşanan deprem için bütün insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda hastanemizde dokuz kişi yaralanmalarından dolayı, özellikle bunlar tabii yüksekten atlama gibi yaralılar, depremden direkt etkilenenler değil, yıkımlardan. Onların da tedavileri devam ediyor, bir sorunumuz yok. İnşallah yakın zamanda onları da taburcu edeceğiz. Herkese yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, özellikle Malatyalı hemşehrilerimize. Bizler sağlıkçılar her zaman her türlü afet olsun, salgın olsun, her türlü bu tür maalesef zor ve acı olaylarda hizmete devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

İl ziyareti kapsamında Kilis Valisi Tahir Şahin ve ildeki yetkililerle görüşen Sağlık Bakanı Memişoğlu, görüşmelerin ardından Valilikte düzenlenen geniş kapsamlı İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantıda Kilis’teki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrasında Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, yetkililerle ve sağlık çalışanlarıyla görüştü. Sağlık Bakanı Memişoğlu, gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastanede medya mensuplarıyla bir araya geldi, basın açıklaması yaptı.

"Şu anda hastanemizde dokuz kişi tedavi görüyor"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu basın açıklamasında, “Çok değerli basın mensupları, çok değerli mesai arkadaşlarım, Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizle beraber Kilis’in sağlık hizmetlerini değerlendirdik bugün. Kilis, binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan çok kadim bir şehir. Ve buradaki hem sağlıkla ilgili sorunları hem sağlık altyapısını değerlendirdik hem de arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve değerlendirmelerde bulunduk. Tabii depremi de yaşamış bir şehir. Bu şehir esasında 2011’den beri Suriye’deki karışıklıktan çok etkilenen, gerçekten Türkiye’de o bölgeden çok fazla etkilenen bir şehir. Birçok misafirperverlik yapmışlar, birçok destek vermişler. Daha sonra da depremde maalesef yine etkilenmiş bir şehrimiz. Ama bütün yaraları sarmışlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladılar ve gönüllerine bastılar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Kilis’te depremle beraber oluşmuş sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri tamamlamış durumdayız. Çok kısa zamanda inşallah Kilis’te daha önce kullanılan bu hastanenin (Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi) ek binası olan hastanemizi de küçük tadilattan sonra hizmete sunacağız. Orası bizim için önemli, stratejik bir hastane. Bu hastanenin ek binası aynı zamanda. Sağlık hizmetleriyle ilgili eksikliklerimizi tamamlayacağız bu şekilde. Ve daha da iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Ben bütün ekibe, başta Sayın Valim olmak üzere Kilislilerimize, insanlarımıza hizmet eden, sağlık hizmetini çok iyi şekilde sunan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz temel sağlık hizmetlerini ön planda tutuyoruz. O nedenle Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle ilgili de burada iyi yatırımlar yapılmış. Onları da biraz daha geliştireceğiz. Aynı zamanda malumlarınız bazı mevzuat çalışmaları da yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımız emin olsunlar ki iyi hekimlik uygulamasını yapan, gerçekten hekimlik değerlerini taşıyan bizler gibi onlar da bu mevzuattan faydalanacaklar, yararlanacaklar. Onların bilmesini istiyorum. Özellikle hekim arkadaşlarıma, aile hekimi arkadaşlarıma bunu ifade etmek istiyorum. Aile hekimleri bizim için çok değerli ve önemli bir yerdeler. Onlar mahallenin en uç noktasındaki ailelerin içindeki sağlıkçılarımız. Onun için merak etmesinler. Biz elimizden geldiğince onlara en iyi şekilde mevzuat hazırlıyor ve destekleyeceğimizi de bilmelerini istiyorum. Bunun yanında özellikle Malatya’da dün yaşanan deprem için bütün insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda hastanemizde dokuz kişi yaralanmalarından dolayı, özellikle bunlar tabii yüksekten atlama gibi yaralılar, depremden direkt etkilenenler değil, yıkımlardan. Onların da tedavileri devam ediyor, bir sorunumuz yok. İnşallah yakın zamanda onları da taburcu edeceğiz. Herkese yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, özellikle Malatyalı hemşehrilerimize. Bizler sağlıkçılar her zaman her türlü afet olsun, salgın olsun, her türlü bu tür maalesef zor ve acı olaylarda hizmete devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sağlık sistemimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekten çok gelişti hem altyapı hem de insan gücü olarak. Bunu aynı zamanda hizmette başardığımız gibi inşallah üretimde de sağlığın teknolojisini geliştirmekte de kullanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kilis’te esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarına ve isteklerini dinledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na incelemeleri sırasında Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez ve diğer yetkililer eşlik etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kilis’teki programını tamamladıktan sonra ekibiyle birlikte Gaziantep’e gitmek üzere ilden ayrıldı.