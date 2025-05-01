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Bilim Teknoloji
TRT Haber 01.05.2025 11:50

Togg T10F'in iç detayları TRT Haber'de

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F TEKNOFEST'te görücüye çıktı. TRT Haber T10F'in iç detaylarını görüntüledi.

Togg T10F'in iç detayları TRT Haber'de

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'i TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.

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Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

 

 

Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival alanına gelenler T10F'yi benzerlerinden ayıran yönlerine odaklandı.

TRT Haber TEKNOFEST KKTC'de T10F'in iç detaylarını yakından inceledi.

T10F'nin özellikleri

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

"Togg T10F yazın milletimizle buluşacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Togg T10F'in yazın yollarda olacağını söylemişti.

Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Togg'un önünü açmak üzere çok farklı destekleri sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Henüz 2 yaşını doldurmakta olan bir araç büyük bir başarıdır. TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı."

 

 

 

 


 

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