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Gündem
AA 17.10.2024 12:59

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta kararlı olduklarını belirterek, "Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin sorularını yanıtladı.

Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı.

"Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"

Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dün kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunduk. Yurt genelindeki ŞÖNİM müdürleri ile de video konferans toplantısı yaptık. Biz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız. Bu kanun bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz."

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Kadına Şiddet Mahinur Özdemir Göktaş
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