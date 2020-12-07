Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da askeri araç devrildi, 5 asker yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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