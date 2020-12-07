Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği duyuruldu.