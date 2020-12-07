Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JQLQABYLRN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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