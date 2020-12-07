Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan askerlerin sevk işlemleri 22-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelendi. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıkları emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.

Kasım ayından aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik olmayacak.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini e-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.