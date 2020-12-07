Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da Büyükşehir Meclis toplantısında gerginlik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteği kabul edilmeyince gerginlik yaşandı. Meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a tepki gösterdi. Toplantı tartışmalar üzerine 9 Aralık'a ertelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteği Yavaş tarafından reddedildi.
Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Yavaş'a tepki gösterip, "Meclisi susturamazsınız, yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi.
AK Parti ile MHP grubunun itirazının kabul edilmemesi üzerine meclis üyeleri durumu masalara vurarak protesto etti.
Toplantı verilen aranın ardından karar yeter sayısı olmadığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından 9 Aralık'a ertelendi.
Etiketler: Ankara
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