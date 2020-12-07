Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteği Yavaş tarafından reddedildi.

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Yavaş'a tepki gösterip, "Meclisi susturamazsınız, yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi.

AK Parti ile MHP grubunun itirazının kabul edilmemesi üzerine meclis üyeleri durumu masalara vurarak protesto etti.

Toplantı verilen aranın ardından karar yeter sayısı olmadığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından 9 Aralık'a ertelendi.