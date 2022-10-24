Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Madenci yakınlarına destek 'torba teklif'e eklendi
İş kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.
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Etiketler: İş Kazaları Maden TBMM Komisyonları
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