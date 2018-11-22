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"Maceracı" programını yapan Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

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&quot;Maceracı&quot; programını yapan Murat Yeni FETÖden gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: maceracı, fetö
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