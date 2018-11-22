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Bakan Çavuşoğlu: AB'den terörle mücadele konusunda daha fazla destek bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: ABden terörle mücadele konusunda daha fazla destek bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" vesilesiyle Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Heyeti ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu, AB süreci için "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda AB üyesi ülkelerden daha çok destek beklediklerini vurguladı. 

 


 

Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Kendi soruşturmamızı şeffaf bir şekilde yaptık. Suudi Başsavcının açıklaması tatmin edici değil. Suudi Arabistan'dan çelişkili bilgiler geliyor. Her türlü iş birliğine varız. Delilleri görmek isteyen herkesin görmesini sağladık."

 


 

Mogherini: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mogherini, Kaşıkçı cinayeti için şeffaflık çağrısında bulunarak, "Avrupa'nın konumu net. Güvenilir ve şeffaf soruşturma bekliyoruz" dedi. Mogherini, "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, AB
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