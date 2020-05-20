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M4 Karayolunda 12'nci devriye tamamlandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İdlib'deki M4 Karayolunda, 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.
İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiği açıklandı.
Paylaşımda devriyeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/yFdOaB0TsQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı idlib devriyeSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:03
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