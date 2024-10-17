Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Lübnan'dan tahliyeler devam ediyor... Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapıldı.

Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferinin, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

2 bin 120 kişi ülkelerine ulaştırıldı

Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye etmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin Lübnan'dan 2 bin 120 yabancının tahliyesine yardım ettiğini de açıkladı.

Türkiye üzerinden ülkelerine havayolu aracılığıyla ulaşmalarına yardım edildiği belirtildi.

Tahliye desteğinin aralarında ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Lübnan ve Filistin'in de bulunduğu 21 farklı ülke vatandaşına yapıldığı aktarıldı.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.