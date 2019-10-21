Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, harekat sırasında uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatların kullanıldığı yalanını yaymak için sosyal medya hesaplarında Arap Baharı döneminde Libya'da çekilen fosfor bombası kovanının fotoğrafını kullandı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, bomba kovanının yer aldığı fotoğrafı "Türk Ordusu, Rasulayn kentinde ABD yapımı beyaz fosfor bombası kullanıyor." ifadesiyle paylaştı.

Ancak, aynı fotoğrafın 2012'de ABD'nin New York Times gazetesinde Libya'da Arap Baharı döneminde Kaddafi'ye karşı savaşan güçlerin kullandığı silahları ele alan bir makalede yayımlandığı ortaya çıktı. Manipülatör hesabın, fotoğrafın orijinalinde tahrifat yaparak bomba kovanının altında ve üstünde yer alan taşları sildiği anlaşıldı.

Fotoğrafta görülen, ABD yapımı bombanın 1960'larda dönemin Libyalı yöneticisi Kral İdris'e Soğuk Savaş politikası çerçevesinde Washington tarafından sağlandığı, gazetenin haberinde yer aldı.

Terör örgütü yandaşları, Barış Pınarı Harekatı sırasında yasaklı ve kimyasal mühimmatlar kullanıldığı yalanını daha önce de dolaşıma sokmaya çalışmıştı. Buna karşın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da terör örgütünün kimyasal silah kullanarak bunun suçunu Türk ordusuna atmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler geldiğini paylaşarak, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığını" vurgulamıştı.

Kaynak: AA