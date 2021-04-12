Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'de.

Ziyarette Libyalı 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan da yer alıyor. Libyalı bakanlar, Ankara'da Türk mevkidaşları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla El Manguş ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile görüştü.

Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlıkta ağırladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne ile bir araya geldi.

Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için diyaloğun artırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin global ekonomide desteği devam edecek

Bir görüşme de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaydı. Bakan Mustafa Varank önce Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi ardından Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi'yi makamında misafir etti.

Varank, Libya'ya global ekonomide Türkiye'nin desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Libya'nın yeniden imarı süreci görüşüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile görüştü.

Bakan Kurum, Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türkiye'nin gerekli yatırımları yapmaya hazır olduğunu mevkidaşına iletti.

İçişleri Bakanı Soylu Libyalı mevkidaşı Halid et-Ticani Mazin ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.