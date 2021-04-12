Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malta Dışişleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bartolo'nun yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, "Konuk bakanın sayın bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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