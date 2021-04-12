Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bartolo'nun yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Konuk bakanın sayın bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

