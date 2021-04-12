Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Garneau ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmede aynı zamanda Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kanada
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