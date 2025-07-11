LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını erişime açtı. 8'inci sınıf öğrencilerinin ve velilerin merakla beklediği sonuçlara " https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu yılki sınavda, toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci, iyi bir lisede eğitim görmek için ter döktü.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sırada tercih ve yerleştirme maratonu var

Sınav sonuçlarının bugün ilan edilmesiyle birlikte gözler, MEB tarafından yayımlanacak olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na çevrildi. Kılavuzun yayımlanmasının ardından öğrenciler, merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini yapacak.