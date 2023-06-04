LGS sınavı bugün yapılacak

LGS için geri sayımda sona gelindi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulanacak.

Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak.

Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek. Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek.

İkinci dönem konuları olmayacak

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla, sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı.

Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenilebilecek, ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.