Karadeniz'de "tahıl koridoru"nun oluşturulması gündemdeyken Türkiye tahıl krizinin çözümü için devrede.

Ankara, yarın önemli bir konuğu ağırlayacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor.

Lavrov'un ziyareti, Rusya-Ukrayna tahılının bir an önce küresel pazarlara ulaştırılmasının beklendiği dönemde gerçekleşecek.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde öncelikli başlık "tahıl koridoru" olacak

"Tahıl koridoru"nun açılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yol haritası gündemdeyken gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde olacak.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Ankara-Moskova ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bölgesel konular ele alınacak. Ancak en sıcak başlık "tahıl koridoru" olacak.

Lavrov'un ziyaretinde tahıl tahliyesinin detayları ele alınacak

Savaş ortamında gerçekleştirilecek tahıl tahliyesi ile ilgili iki tarafın da güvenlik endişeleri var.

Ukrayna özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya da tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli...

Görüşmelerde, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alınacak.

[Grafik: TRT Haber]

Lavrov'a askeri heyet de eşlik edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ziyaretinde askeri bir heyetin de eşlik etmesi bekleniyor.

Lavrov ve heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle de görüşeceği belirtiliyor.