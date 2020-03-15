Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütüphaneler okuyucu hizmetlerine kapatılacak
[Fotoğraf: AA ]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak" açıklamasını yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir."
Etiketler: son dakika kütüphaneSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:14
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