Kurum: İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Asrın Felaketi Anma Programı"nda konuşan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin acısının aynı tazelikle kalplerinde durduğunu söyledi.

Hayatlarını kaybedenleri rahmetle andığını kaydeden Kurum, Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunu dile getirdi.

Asrın felaketine dair hala kalbini acıtan ve bir ömür boyu da unutamayacağı acı hatıraları olduğunu aktaran Kurum, "Görev yaptığım 5 yıl boyunca inanın çok acı gördüm. Bu acıları Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de gördüm. Doğanyol'un, Pütürge'nin köylerinde gördüm. Ben bu acıları Kastamonu Bozkurt'ta, Bartın'da, Artvin'de sellerde de, Antalya Manavgat'ta yangınlarda da yaşadım. Hepsinde de milletimizin zor anında hep yanında olduk, yeni yuvalar yaparak milletimizin yanında durduk." ifadelerini kullandı.

Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehirde gördüklerinin ise hepsinden farklı ve daha büyük bir acı olduğunu aktardı.

Depremin ilk anı itibariyle Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde olduğunu hatırlatan Kurum, bölgede karşılaştıkları manzara karşısında, yol arkadaşlarıyla beraber acıyı içlerine atarak sessizce çalıştıklarını anlattı.

Kurum, bir yandan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan altyapıya müdahale ettiklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan her enkazın başında arama kurtarma yaparken diğer yandan hastalarımızı kara ve hava yoluyla hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştık. İnanın o anlarda 'Ne olur şu zaman yavaş aksın.' diye dua ediyorsunuz. Bir can daha nasıl kurtarırım, bir yavrumuza daha nasıl ulaşırım derdiyle bir o yana bir bu yana koşturuyorsunuz. 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırıyorsunuz. Enkaz altından bir canımızın sesini duyduğumuz anda kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyor. Hızla sesin geldiği yere ulaşmak için koşuyoruz. O yavrularımızın minik ellerine ulaştığınızda adeta yeniden doğuyorsunuz."

Enkaz altında can verenlerin kalplerinde açtığı yaraların artık hiç kapanmayacağını dile getiren Kurum, aylarca aynı duyguları her gün yaşayarak, depremzede vatandaşların yanı başlarında kaldıklarını ifade etti.

"Biz elimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz"

Murat Kurum, bir an bile durmadan insanların umudunu artırmak ve hayatı normale döndürmek için çalıştıklarını kaydederek, "Havadan şehit pilotumuzla birlikte 11 ilimizde dağları, tepeleri, ovaları, inanın her yeri karış karış inceledik. Her yerde sondaj çalışması, mikro bölgeleme faaliyetleri yaptık. Sıvılaşma alanlarını, zemin etütlerini tek tek tespit ettik. 3 ay bile geçmemişti ki yeni 180 bin yuvanın inşasını besmelelerle, dualarla başlattık. İşte 2 gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarımızı afetzede kardeşlerimize teslim etti." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kurum, "Biz elimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Çünkü biz dertliyiz. Depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarında olacağız. 1 Nisan'da da orada olacağız." dedi.

Kurum, Türkiye'den başka gidecek vatanları bulunmadığını, bu milleti seven hiç kimsenin deprem gibi bir afete gözlerini kapatamayacağını vurgulayarak, "Bu milleti seven, yavrularımız için endişe duyan hiç kimse deprem meselesi bu denli siyaset üstü bir meseleyken, İstanbul'umuzu depreme hazırlamak dururken, başka gündemler peşinde koşamaz. 6 Şubat günü bile, 50 bin ayrı hüznümüzün olduğu bugünde bile, depremi istismar edenleri gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız"

Bu konuda kararlı olduklarını kaydeden Kurum, bu programdan çıkıp Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenine gideceklerini söyledi.

Kurum, İstanbul için benzer örnekleri artırmak zorunda olduklarını kaydederek, devletle, belediyelerle, vatandaşla el ele vererek tam bir uyum içinde çalışmak mecburiyetinde olduklarını dile getirdi.

İstanbullulara ve afetzedelere sözlerinin bulunduğunu dile getiren Kurum, "Onlar Hatay'da yaşadıklarını İstanbul'da da yaşamasın diye çalışacağız. 39 ilçemizde 800 bin konutun dönüşümünü tamamladığımız gibi, devam eden 170 bin yuvamızı da hızla bitireceğiz. İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız." dedi.

Kurum, İstanbulluları afet anında güvende tutmak için Afet Yönetim Merkezi'ni inşa edeceklerini belirterek, "Tam donanımlı toplanma alanlarımızı, lojistik merkezlerimizi kurmak için tüm ekibimizle var gücümüzü ortaya koyacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayana kadar bu aziz milletle gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.