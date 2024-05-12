Emine Erdoğan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."