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Gündem
AA 12.05.2024 18:53

Emine Erdoğan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Emine Erdoğan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

Mete Gazoz'dan altın madalya
Mete Gazoz'dan altın madalya

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