Emine Erdoğan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."