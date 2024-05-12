Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.05.2024 17:01

Mete Gazoz'dan altın madalya

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz'dan altın madalya
[Fotograf: AA]

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İlk Avrupa şampiyonluğu

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Mete Gazoz Okçuluk
Sıradaki Haber
Milli tekvandocu Çamoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Yunan kamuoyunun beklentisi Türkiye ile ilişkilerde dostluk ve diyaloğun devam etmesi
17:40
BM: İsrail'in tahliye talebinin ardından yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı
17:20
Kars'ta gıdadan zehirlenen 2 işçiden 1'i öldü
17:16
Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
17:01
'Ayasofya davası'nı kazanan İsmail Kandemir vefat etti
16:48
Mehmetçikten Anneler Günü sürprizi
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
FOTO FOKUS
Organlarıyla 2 kişiye hayat verdi
Organlarıyla 2 kişiye hayat verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ