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Spor
AA 09.05.2024 19:53

Milli tekvandocu Çamoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Çamoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
[Fotograf: AA]

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak, altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu'nu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde'yi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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