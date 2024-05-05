Parçalı Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.05.2024 16:52

Kurtulmuş: Yeni anayasa görüşmelerinde ilk tur olumlu bir havada geçti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın uzlaşmayla yapılması gerektiğini yineledi. Siyasi partilerle gerçekleştirdiği ilk tur görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu işin esası samimiyettir. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim" dedi.

Kurtulmuş: Yeni anayasa görüşmelerinde ilk tur olumlu bir havada geçti

Yeni anayasa mesaisinde ilk tur görüşmeleri gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını değerlendirdi, tüm partilerden destek gördüğünü vurguladı.

"Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül Anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm."

"Doğru yöntem büyük çoğunluğun uzlaştığı yöntem olacaktır"

Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasanın darbe yükünden kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Anayasanın uzlaşmayla Meclis'te inşa edilmesinin önemine değindi.

"Vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz. Bütün yetki ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır."

"Samimiyetle yeni anayasa sürecini yürütmeyi ümit ediyorum"

Meclis Başkanı, şeffaf, açık ve iyi niyetle süreci ilerleteceklerini belirtti.

"Bu işin esası 'samimiyet'. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de söyledi. 

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Anayasa
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Yelkovan kuşları 7/24 izleniyor
16:42
İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı
16:47
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
16:26
Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
16:40
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
16:55
Bungalovlar havuzlarıyla birlikte çalındı
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
Bungalovlar havuzlarıyla birlikte çalındı
Bungalovlar havuzlarıyla birlikte çalındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ