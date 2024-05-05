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TRT Haber 05.05.2024 16:41

İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da polisin ele geçirdiği kuru sıkı silahların, bir dizi çekiminde gerekli izinler dahilinde kullanıldığını belirterek, "Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" sözleriyle uyardı.

İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı

4 Mayıs'ta İstanbul Sarıyer'de motosikletli polis timlerince yapılan uygulamada bir aracın bagajında, çeşitli modelde 141 silah ve çeşitli mühimmat bulundu.

Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldiği tespit edilen kişiler,çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla serbest bırakıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" imiş gibi paylaşıldığına dikkat çekti.

Olayın "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek "Kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" şeklinde uyardı. 

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İletişim Başkanlığı İstanbul
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