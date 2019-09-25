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Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır25 Eylül 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ettiğini, her türlü meydan okumayı göze aldığını söyledi.
Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: numan kurtulmuş AK Parti imf türkiye