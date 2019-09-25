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Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:50

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.