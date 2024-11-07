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Gündem
AA 07.11.2024 19:32

Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brezilya'da

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brezilya'da

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brazilya'daki Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından meclis başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Pacheco'nun konuşmasıyla başladı.

Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar yapılacak.

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