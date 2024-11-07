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TRT Haber 07.11.2024 17:32

Sağlığı tehlikeye sokan gıdalar bir bir ifşa ediliyor: İşte o ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etti. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı.

Sağlığı tehlikeye sokan gıdalar bir bir ifşa ediliyor: İşte o ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.

İfşalar devam ediyor

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Listeyi görmek için tıklayınız

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