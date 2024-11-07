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Gündem
TRT Haber 07.11.2024 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde yapılan zirve çerçevesinde Erdoğan, açılış oturumunda liderlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti, görüşmede Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın, zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

40'un üzerinde hükümet ve devlet başkanı katılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren, kıtayı ilgilendiren güncel meselelerin tartışıldığı AST zirvelerinin 5'incisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

40'ın üzerinde hükümet ve devlet başkanının katıldığı zirvenin gündemini ana hatlarıyla "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Liderler, ABD’nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.

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