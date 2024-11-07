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Gündem
AA 07.11.2024 14:39

RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle çok sayıda televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara para cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası ilgili mahkemenin verdiği yayın yasağına riayet etmeyen Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.

Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.

Berat TV ve Kanal Ege'ye ise usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza verildi.

Açıklamada, dizilerin aile yapısına verdiği zararlar konusunda da somut adımlar atılacağı vurgulandı.

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