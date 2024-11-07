Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.11.2024 17:29

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Bakan Kurum: Yeni takvimin ilk ihalesini bugün gerçekleştirdik

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

81 ili kapsayacak

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

İlk Evim Projesi de devam ediyor

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

Sosyal konut projelerinin ihale tarihlerine https://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/ihaleler.pdf adresinden ulaşılabilecek. 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum Sıfır Atık Sosyal Konut Projesi Sosyal Medya TOKİ Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Erdoğan: AB katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Emine Erdoğan, Budapeşte'de kitap tanıtımına katıldı
18:09
Ankara'da oto sanayide yangın: 9 araç küle döndü
17:58
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
17:57
Filistin: BM Gazze'de İsrail'in işlediği suçları durdurmak için daha etkin rol oynamalı
17:55
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 469'a yükseldi
17:50
İşgalci İsrail'in Sayda'da bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
FOTO FOKUS
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ