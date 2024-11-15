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Gündem
AA 15.11.2024 14:45

Kurtulmuş: Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş: Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olacağız

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

 

"Filistin devletinin ilanının 36'ncı yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazze'de hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin kendi vatanlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti çatısı altında hür ve özgürce yaşamaları için daima yanlarında olacağız."

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Filistin Devleti Gazze İsrail Numan Kurtulmuş TBMM
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