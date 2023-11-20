Kurtulmuş: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının ilanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'da 9. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.

"Gazze'de her 10 dakikada bir kişi öldürülüyor"

İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Gazze'de her 10 dakikada bir kişi öldürülüyor. Hatırlayacaksınız birkaç gün evvel Gazze'de Şifa Hastanesi'nin elektrikleri gittiğinde ve insanlara oksijen sağlayan oksijen tüplerinin olduğu oda bombalandığında 30 küsür bebek küvözlerden alınmak zorunda kaldılar. Hepimizin gözü önünde çığlık çığlığa ağlayarak, bağırarak o çocuklar öldüler. Gazze'de o küvözden alınıp ölen çocuklar aslında insanlığın öldüğünün göstergesi. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu ifade etmek isterim."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 9. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşuyor.

https://t.co/q40jTldniB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2023

"İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız"

İnsanlar arasında hiyerarşinin ortaya konulmasının da büyük bir haksızlık olduğunu belirten Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye olarak biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki sivillerin ölmemesi için ilk andan itibaren üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem esir takasının gerçekleşmesi hem de tahıl koridorunun açılarak o bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonunun düşürülmesi için olağanüstü gayret sarfediyoruz. Ama şunu da söylemek herhalde insanlık bakımından vazifemizdir. Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana son 2 yıldır öldürülenlerin sayısı ne yazık ki 45 günde Gazze'de öldürülenlerin sayısı kadardır ya da ikisi birbirine eşittir. İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız. Bir tek kişinin bile haksız yere öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibi büyük bir suçtur. Kaldı ki bugün Gazze'de İsrail'in agresif saldırıları karşısında büyük savaş suçları işlenmekte, büyük insani kıyımlar ortaya konulmaktadır."