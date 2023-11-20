Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.11.2023 10:21

Kurtulmuş: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının ilanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır" dedi.

Kurtulmuş: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının ilanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'da 9. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.

"Gazze'de her 10 dakikada bir kişi öldürülüyor"

İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Gazze'de her 10 dakikada bir kişi öldürülüyor. Hatırlayacaksınız birkaç gün evvel Gazze'de Şifa Hastanesi'nin elektrikleri gittiğinde ve insanlara oksijen sağlayan oksijen tüplerinin olduğu oda bombalandığında 30 küsür bebek küvözlerden alınmak zorunda kaldılar. Hepimizin gözü önünde çığlık çığlığa ağlayarak, bağırarak o çocuklar öldüler. Gazze'de o küvözden alınıp ölen çocuklar aslında insanlığın öldüğünün göstergesi. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu ifade etmek isterim."

 

"İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız"

İnsanlar arasında hiyerarşinin ortaya konulmasının da büyük bir haksızlık olduğunu belirten Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye olarak biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki sivillerin ölmemesi için ilk andan itibaren üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem esir takasının gerçekleşmesi hem de tahıl koridorunun açılarak o bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonunun düşürülmesi için olağanüstü gayret sarfediyoruz. Ama şunu da söylemek herhalde insanlık bakımından vazifemizdir. Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana son 2 yıldır öldürülenlerin sayısı ne yazık ki 45 günde Gazze'de öldürülenlerin sayısı kadardır ya da ikisi birbirine eşittir. İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız. Bir tek kişinin bile haksız yere öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibi büyük bir suçtur. Kaldı ki bugün Gazze'de İsrail'in agresif saldırıları karşısında büyük savaş suçları işlenmekte, büyük insani kıyımlar ortaya konulmaktadır."

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
109 Gazzeli daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek
11:12
Dijital platformlara talep ücret artışları nedeniyle azalabilir
11:11
YÖK'ten yapay zeka üzerine 10'a yakın yeni program
11:08
İmalat sanayisinde 164,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
11:09
İklim teknolojileri, iklim değişikliğine dayanıklılığı destekliyor
11:12
TBMM Dilekçe Komisyonuna 5 bin başvuru
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ