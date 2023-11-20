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Gündem
AA 20.11.2023 09:57

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanında korumasız, savaş mağduru, yoksullukla mücadele eden, vatanlarından koparılmış çocukların varlığının herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Çocukların korunma, beslenme, eğitim ve yaşam gibi en temel haklarının temini için küresel ölçekte birçok mekanizmanın hayata geçirildiğine işaret eden Kurtulmuş, modern dünyanın zayıflara karşı gösterdiği taraflı, vurdumduymaz, merhametsiz tutumun en çok çocukları etkilediğini, çocukların bedenlerinde ve zihinlerinde onarılması imkansız derin yaralar açtığını belirtti.

 

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimiz bizleri, merhamete en çok ihtiyaç duyan çocukların her şart altında korunup gözetilmesi, yaralarının sarılması, yüklerinin hafifletilmesi hususlarında öğütler ve sorumlu tutar. Atalarımız, vakıflarını, kurumlarını ve sosyal yaşamını tarih boyunca bu doğrultuda kurgulamış, çocuğun üstün yararı ilkesini daima gözetmiştir. Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız.

Bu bilinçle takatimizin sonuna kadar çalışacağız. Filistin'de, Gazze'de ve dünyanın her yerinde çelik tellerle örülü sınırların ardında neşeyle keder, oyunla savaş, hayatla ölüm arasında sıkışmış tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, kayıplarımızı rahmetle anıyorum."

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