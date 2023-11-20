TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 bütçe teklifi görüşmelerinde son haftaya giriliyor.

Komisyonda pazartesi Dışışleri Bakanlığı, salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, perşembe Adalet Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Cuma ise Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile komisyondaki görüşmeler tamamlanacak.

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi görüşülecek

Meclis Genel Kurulu'nda Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak.

Düzenleme kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Grup toplantıları yapılacak

Siyasi partilerin genel başkanları, Meclis'te grup toplantılarını da gerçekleştirilecek.

Salı ve çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek.