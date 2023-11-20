109 Gazzeli daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları aralıksız devam ediyor. Bir taraftan Türkiye'den insani yardımlar gönderilirken bir yandan da hasta olan Gazzeliler gönderilen uçaklarla Türkiye getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet A400M uçağının görevlendirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta 10 sağlık personelinin de yer aldığını duyurdu.