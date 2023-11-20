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TRT Haber 20.11.2023 09:56

109 Gazzeli daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek

Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzeli'nin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Uçakta 10 sağlık personeli de bulunuyor.

109 Gazzeli daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları aralıksız devam ediyor. Bir taraftan Türkiye'den insani yardımlar gönderilirken bir yandan da hasta olan Gazzeliler gönderilen uçaklarla Türkiye getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzelinin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet A400M uçağının görevlendirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta 10 sağlık personelinin de yer aldığını duyurdu.

 

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