Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Doğu Akdeniz’de icra edilen tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den 26 gözlemci katıldı.
Tatbikatın tamamlandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında tatbikattan görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz’de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. #MSB pic.twitter.com/tHmY0Va1Ad— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
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