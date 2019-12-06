Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid’e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) December 6, 2019

Kaynak: TRT Haber