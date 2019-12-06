Kültür ve Turizm Bakanlığı: Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır06 Aralık 2019 Cuma 15:41 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 15:46
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid’e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) December 6, 2019
Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: TRT Haber