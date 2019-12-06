Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katılmak üzere bulunduğu İtalya’nın başkenti Roma’da, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle anlaşmalar yapabiliriz"

Uluslararası hukuka uygun bir anşama yapıldı. Tüm ülkelerle Libya benzeri ikili anlaşmalar yapmaya hazırız. Biz bölgede iş birliğinden yanayız. Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç tüm ülkelerle Libya benzeri ikili ya da çok taraflı anlaşma yapmaya hazırız.https://t.co/9XN0LDlvKO pic.twitter.com/dCwfudmsDi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

"'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil"

'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak. Bir jest yaparak Baltık Planı'nın konseyden geçmesine izin verdik. Bizimkiyle birlikte yayınlanacak.

"Libya böyle bir tehdide boyun eğmez"

Evet Libya birçok sıkıntıyla mücadele eden bir ülke. Fakat Libya bağımsız ve egemenliğine sahip olan bir ülke. Libya halkı kendi haysiyetlerine ve onuruna sahip olan bir ülke. İmzalanan mutabakat zaptı için Yunanistan'ın büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir. Libya böyle bir tehdide boyun eğmez.

Kaynak: TRT Haber, AA