Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandoların bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınlar bir bir tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.

Şu ana kadar bölgede yapılan aramalarda 1381 EYP ve 752 mayın bulunarak kontrollü şekilde imha edildi.

Bakanlık, açıklamayı bölgeden imha görüntülerini içeren video ile paylaştı.

Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/WNgtjVsG6G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2019

Kaynak: TRT Haber