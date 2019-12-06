Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlık, 4 Aralık'ta da Irak'ın kuzeyinden kaçan 5 teröristin teslim olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber