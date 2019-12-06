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3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu06 Aralık 2019 Cuma 10:05 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:12
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlık, 4 Aralık'ta da Irak'ın kuzeyinden kaçan 5 teröristin teslim olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber