Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/cpW6O5EmrD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2019

Kaynak: TRT Haber