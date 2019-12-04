Gündem
Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu04 Aralık 2019 Çarşamba 20:07 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2019
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/cpW6O5EmrD
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terörist teslim oldu milli savunma bakanlığı Irak