Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına operasyon düzenledi.

Alanya'da 41 adrese düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 15 adet bilgisayar, 32 adet cep telefonu ile bu telefonlara takılı simkartları ve hafıza kartları, 6 adet tablet, 6 adet harddisk, 7 adet flash bellek, 9 adet CD, 9 adet doküman, 1 adet not defteri, 94 adet kitap, 3 adet banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çap ve ebatta fişek, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 lira para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber