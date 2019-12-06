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Antalya'da PKK operasyonu: 29 gözaltı06 Aralık 2019 Cuma 13:10 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 13:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 adrese düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına operasyon düzenledi.
Alanya'da 41 adrese düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 15 adet bilgisayar, 32 adet cep telefonu ile bu telefonlara takılı simkartları ve hafıza kartları, 6 adet tablet, 6 adet harddisk, 7 adet flash bellek, 9 adet CD, 9 adet doküman, 1 adet not defteri, 94 adet kitap, 3 adet banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çap ve ebatta fişek, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 lira para, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatlarda kasa ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
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