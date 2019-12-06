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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği heyetini kabul etti06 Aralık 2019 Cuma 15:38 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 15:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.
[Fotoğraf: Sosyal Medya]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
Kaynak: AA
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