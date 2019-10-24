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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan oldu24 Ekim 2019 Perşembe 03:10 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 03:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: AA